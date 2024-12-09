Це привернуло увагу: чому всі обговорюють синьо-жовтий лук Дональда Трампа з поїздки до Парижа

Любитель червоних краваток – новообраний президент США Дональд Трамп – у вихідні відвідав Париж і несподівано обрав для нового виходу зовсім інший аксесуар до костюма.
Дональд Трамп зустрічався у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським. А потім відвідав відкриття відновленої після пожежі, яка сталася 2019 року Нотр-Дам-де-Парі.
Багато хто звернув увагу, що Трамп обрав цього разу для появи перед численними камерами темно-синій костюм, білу сорочку, жовту краватку і зверху вдягнув чорне довге пальто. А поєднання синього з жовтим в образі новообраного президента США назвали нічим іншим, як способом продемонструвати підтримку Україні.
Варто зазначити, що в більшості своїх публічних виходів Дональд Трамп воліє носити яскраву червону краватку, яка відповідає його ексцентричному образу.
Або ж обирає більш спокійні синій або блакитний відтінки. Жовтий колір краватки у Трампа швидше виняток, ніж правило.
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