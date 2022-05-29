Це протест: росіянку Вікторію Боню знову не хотіли фотографувати на червоній доріжці в Каннах

Це протест: росіянку Вікторію Боню знову не хотіли фотографувати на червоній доріжці в Каннах

Росіянка, яка живе в Монако, знову опинилася у неприємній ситуації, коли вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю і фотографи не хотіли її знімати.

Вікторія Боня таки з'явилася на червоній доріжці в день церемонії закриття кінофестивалю в Каннах, але не викликала особливого інтересу у публіки та світових фотографів, які знімають знаменитостей та гостей фестивалю.

Вікторія Боня / Фото: Getty Images

На кадрах видно, що фотографують росіянку не всі, а деякі продовжують бойкотувати зірку, дивлячись з зневагою на те, як вона намагається позувати перед камерами.

Вікторія Боня / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у зв'язку з війною, яку Росія розв'язала в Україні, росіянам цього року було закрито дорогу на престижний Канський кінофестиваль. Делегацію країни не запросили, а єдиний фільм, який показали на фестивалі – картина Кирила Серебренникова "Дружина Чайковського".

Вікторія Боня / Фото: Getty Images

Вікторія Боня приїхала на доріжку фестивалю в перший день, але зірку не пустили. Потім їй все ж таки вдалося пройти на доріжку, але багато фотографів навіть не захотіли її знімати. Мережу облетіло фото: Вікторія позує, а жоден фотограф за її спиною не знімає.

Вікторія Боня / Фото: Getty Images

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