Це "рідкісна помилка": герцога та герцогиню Кембриджських розкритикували за переїзд до Віндзора

Принц Вільям хоче бути ближчим до своєї бабусі королеви Єлизавети II, оскільки зараз виконуватиме ще більше королівських обов'язків. А його дружина Кейт бажає, щоб їхні діти мали більше свободи. Саме з цих причин Кейт та Вільям затіяли переїзд.

Жити пара з дітьми збирається в котеджі Аделаїди у Віндзорі, в тому самому, що принц Ендрю розглядав для своєї молодшої дочки — принцеси Євгенії.

Вже від вересня діти Кембриджських – принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї підуть до нової школи. Вчора було офіційно оголошено, що це буде за школа. Словом, сім'я починає новий етап, де не буде місця навіть цілодобовій няні.

Але королівські експерти вважають, що британці критикуватимуть пару за переїзд з Кенсінгтонського палацу. Коментатор Річард Кей заявив, що цей крок був "рідкісною помилкою" Вільяма і Кейт на тлі кризи вартості життя, яка завдала шкоди нації.

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

"Під час стрімкої кризи вартості життя, що стосується родин, які працюють по всій країні, забезпечення використання додаткової власності має незграбний і байдужий вигляд", - сказав він, пише Express. Експерт вважає, що те, що Кембриджські зараз офіційно мають три будинки, які необхідно утримувати, є великою помилкою.

У той же час містер Кей визнав, що новий будинок Вільяма та Кейт Adelaide Cottage з чотирма спальнями досить скромний за королівськими стандартами. До того ж, уже відомо, що там не буде прислуги, а няня дітей пари житиме окремо та приходитиме на роботу щодня.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

Відомо також, що Кетрін та Вільям платитимуть орендну плату за нерухомість за ринковою вартістю з власних коштів, а не з платників податків через Суверенний грант. Їхні апартаменти в Кенсінгтонському палаці, які були відремонтовані на гроші платників податків 2013 року (було витрачено 4,5 млн фунтів стерлінгів) пара залишить собі як офіційну резиденцію та офіс.

Вони також збережуть свій заміський особняк у Норфолку Anmer Hall, який був подарунком королеви та будувався власним коштом.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

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