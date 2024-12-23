Це робила не тільки Діана: королева Камілла також втікала з Сандрінгема на Різдво

Принцеса Діана не любила різдвяні свята, які їй доводилося проводити з королівською сім'єю у Сандрінгемі.

Принцеса Уельська говорила, що традиційні різдвяні святкування королівської сім'ї в Сандрінгемі були "вкрай напруженими", а сама вона одного разу назвала цей досвід "жахливим і таким, що розчаровує".

Принцеса Діана на Різдво у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Діана розповідала про це своєму біографу Ендрю Мортону. Вона так не любила Різдво, що іноді навіть тікала з палацу. А у своє перше Різдво з королівською сім'єю Діана оконфузилася, бо не знала, що в них прийнято дарувати не дорогі подарунки, а вона купила всім кашемірові светри та шарфи.

Як пише People, Камілла, друга дружина Чарльза, також вважала за краще втекти з Сандрінгема після святкового обіду і проводила час зі своєю родиною у Вілтширі. Цього року її діти та онуки вперше приєднаються до королеви на Різдво.

Королева Камілла в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Різдво в Сандрінгемі, де королівська сім'я вже давно проводить свята, включає ранкову прогулянку до церкви Святої Марії Магдалини на території маєтку, а потім слідує обід перед щорічною промовою монарха і вся родина збирається біля телевізора, щоб її послухати.

Нагадаємо, про традиції Віндзорів на Різдво ми розповідали раніше.

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