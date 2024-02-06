Це робить її щасливою: принцеса Кейт розповіла, що носить у своїй сумці

Принцесу Уельську зараз підтримують принц Вільям і троє їхніх дітей, поки вона відновлюється вдома у Віндзорі після операції на черевній порожнині.

Якось під час візиту до початкової школи Лаванди на підтримку Тижня психічного здоров'я дітей 2019 року Кейт показала дітям, що носить у своїй сумці.

Того дня беручи участь у заході під час якого діти ділилися предметами, які втілюють щось, що змушує їх почуватися добре і бути щасливими, принцеса Кейт принесла фотографію різдвяної листівки 2018 року, на якій була зображена її сім'я.

"Це фотографія моєї родини. Це мої діти, а це мій чоловік", — пояснила Кейт, вказуючи дітям на членів своєї сім'ї. Це була їхня перша святкова листівка у складі всієї родини з п'яти осіб.

Принцеса Уельська показує фото своєї сім'ї дітям у школі Лаванда у Лондоні / Фото: Getty Images

"Моя сім'я робить мене щасливою. Нам подобається разом грати на свіжому повітрі і проводити багато часу всією сім'єю, і це змушує мене почуватися щасливою", — продовжила вона, згадує People.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що випливли нові подробиці операції принцеси Уельської, які налякали королівських шанувальників.

Принцеса Уельська з дітьми та чоловіком Вільямом / Фото: Associated Press

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