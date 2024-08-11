Це розбило б їй серце: принцеса Діана не допустила б сварки Гаррі та Вільяма

Принцеса Діана ніколи б не прийняла той факт, що два її сини, два її хлопчики, тепер закляті вороги.

Річард Кей, головний редактор Daily Mail, заявив у щотижневому токшоу Mail+, що якби принцеса Діана була жива, "бійки" між її двома синами не було б.

Принцеса Діана та принц Чарльз із синами / Фото: Associated Press

Напруженість у стосунках між принцами зростає від того часу, як герцог і герцогиня Сассекські залишили свої посади старших членів королівської сім'ї у січні 2020 року, а потім переїхали до Америки.

Принцеса Діана, принц Вільям / Фото: Associated Press

Кей був близьким другом принцеси Уельської і розповідав, що Гаррі та Вільям у дитинстві часто сварилися через її "спадщину".

"Вони боролися за спадщину Діани, вони розтягували спадщину Діани на частини, і обирали, яка частина їм підходить найкраще. Я думаю, що це велика трагедія", — заявив експерт Palace Confidential.

"Те, що я знав про Діану, було, перш за все, її любов'ю до синів, яка була очевидна всьому світу, вона любила цих хлопчиків. Я думаю, її серце було б розбите. Головне питання в тому, чи сталося б це, якби Діана була з нами? Я вважаю, що цього, швидше за все, не сталося б, тому що вона залишилася б ключовою фігурою в житті обох і запобігла наслідкам", — каже експерт.

Принцеса Діана і принц Чарльз у відпустці на Майорці зі своїми синами Вільямом і Гаррі, серпень 1987 / Фото: Getty Images

Нагадаємо, останніми роками стосунки Гаррі та Вільяма були вкрай прохолодними. Принц Уельський не бачився зі своїм молодшим братом під час його поїздки до Великої Британії у травні цього року. А у своїх мемуарах "Запасний" Гаррі назвав Вільяма своїм "заклятим ворогом", розповівши подробиці про те, як вони все життя змагалися.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / Фото: Getty Images

Читайте також: