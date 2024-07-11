Це розкішно і жіночно: королева Летиція одягла взяту напрокат сукню оригінального фасону

Її Величність королева Іспанії Летиція не перестає нас дивувати своїм вбранням і тим, які аксесуари вона до них підбирає. Кожне вбрання цієї 51-річної жінки хочеться розглядати.

Наразі іспанська королівська родина проводить час у місті Жироні, де відбувається серія заходів на честь Премії Принцеси Жиронської, яка проводиться щорічно.

Для одного зі своїх виходів Летиція одягла просту сукню незвичайного сіро-оливкового відтінку від австралійського бренду Aje. У неї була довга спідниця з рюшею та асиметричними простроченнями. Поєднала сукню королева з босоніжками на невеликих підборах від бренду & Other Stories, а також оригінальними сережками в тон сукні, які були від бренду Coolook. Її Величність розпустила волосся і зробила лаконічний макіяж.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Однак головною особливістю цієї сукні було те, що королева взяла її напрокат за 110 євро у магазині Lend the Label.

Сукня королеви Летиції

Також цей захід відвідав чоловік Летиції король Філіп та дві їхні дочки-красуні – принцеси Леонор та Софія. Дівчата були не менш стильними, ніж іхня розкішна мама. Леонор одягла білі штани та зелений жакет від Boss, а ось Софія синю сукню від цього ж бренду.

Днем раніше Летиція з'явилася на публіці у світлій сукні від бренду Mango і одягла вперше після травми взуття на підборах — це були білі босоніжки з ремінцями від бренду Boss.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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