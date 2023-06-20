Це сентиментально: королева Камілла з'явилася на Royal Ascot у броші королеви-матері Єлизавети

Король Чарльз та королева Камілла прибули на перший день Королівських кінних перегонів на іподромі Аскот.

75-річна Камілла сьогодні одягнена в кремову сукню-пальто, капелюх і рукавички та туфлі в тон, доповнивши своє елегантне вбрання сентиментальним аксесуаром, який також був фаворитом королеви Єлизавети II.

Король Чарльз III і королева Камілла на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Камілла обрала брошку королеви-матері з гребінцем та черепашкою для своєї появи сьогодні разом із королем Чарльзом на Royal Ascot. Брошка має форму раковини, що складається з рядів діамантів та однієї перлини, а під нею звисають кілька ниток діамантів різної довжини. Вона була розроблена лордом Курто Томсоном, тому так і називається Курто Томсон. Як пише Daily Mail, королева-мати востаннє одягала цю брошку в день свого 100-річчя, а 2002 року після її смерті прикраса перейшла до її дочки — королеви Єлизавети II. Нині цю брошку по праву наступності носить королева Камілла.

Королева-мати Єлизавета у день свого 100-річчя в броші, яку тепер носить Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз був у сірому костюмі-трійці, світло-рожевій краватці, з нагрудною хусткою з блакитним візерунком і капелюсі-циліндрі, а взутий у лакованы туфлі. У руках він ніс парасольку-тростину. Пара прибула на захід у кареті, запряженій кіньми, разом із герцогом та герцогинею Веллінгтон, які брали участь у коронаційній ході минулого місяця.

Король Чарльз III і королева Камілла на Royal Ascot / Фото: Associated Press

До королівської подружжя приєдналися інші члени родини — принцеса Анна , Зара і Майк Тіндалли, принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці, і сестра Камілли, що недавно стала вдовою — Аннабель Елліот.

Король Чарльз III і королева Камілла на Royal Ascot / Фото: Associated Press

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