Це шок: Кейт Міддлтон повідомила, що хвора на рак

На своїй офіційній сторінці у Instagram Кетрін опублікувала коротке відео, у якому особисто пояснила, що хвора на рак. Зараз 42-річна жінка проходить хіміотерапію.

"Це, звичайно, стало величезним шоком, і ми з Вільямом робили все можливе, щоб зберегти приватність заради нашої молодої сім'ї. Як ви можете собі уявити, це зайняло певний період. Мені знадобився час, щоб відновитися після серйозної операції, щоб почати лікування. Але, найголовніше, нам знадобився час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлотті та Луї так, як їм це зручно, і запевнити їх, що зі мною все буде добре. Я почуваюся добре, і з кожним днем ​​стаю сильнішою, зосереджуючись на речах, які допоможуть мені вилікуватися: на моєму розумі, тілі та настрої. Те, що Вільям поруч зі мною, також є чудовим джерелом розради та заспокоєння. Як і кохання, підтримка й доброта, яку виявляють так багато з вас. Це так багато значить для нас обох", - сказала Кейт.

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