Це сімейна реліквія: королева Летиція з'явилася на публіці в особливій броші

Королева Летиція з'явилася сьогодні на службі пам'яті на честь Фернандо Гомеса-Асебо, молодшого сина інфанти Пілар де Бурбон та двоюрідного брата короля Філіпа VI.
Її Величність обрала лаконічне чорне вбрання для світського виходу і привернула увагу перлинною брошкою на грудях.
Це була не проста прикраса, а символ, наповнений історією та змістом. Брошка, що складається з центральної круглої перлини, оточеної діамантами, з діамантовою підвіскою та ще однією перлиною у формі перлів з рожевим капелюшком, є сімейною реліквією XIX століття.
Ця коштовність була придбана королевою Австрії Марією Крістіною, другою дружиною Альфонсо XII, а також матір'ю та регенткою Альфонсо XIII, пише royalfamily.
Королева Летиція, усвідомлюючи сентиментальну цінність і традиції, які репрезентує цей виріб, вже одягала його і раніше, щоб підкреслити важливі моменти.
У брошці дружина монарха приїжджала до Кафедрального собору під час похорону колишнього короля Греції Костянтина II в Афінах у січні 2023 року. А вперше одягла брошку під час військового параду 12 жовтня 2017 року в Мадриді.
Королева Софія, мати короля Філіпа VI, також носила цю брошку у 1980-х роках.
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