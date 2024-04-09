Це сімейна реліквія: королева Летиція з'явилася на публіці в особливій броші

Королева Летиція з'явилася сьогодні на службі пам'яті на честь Фернандо Гомеса-Асебо, молодшого сина інфанти Пілар де Бурбон та двоюрідного брата короля Філіпа VI.

Її Величність обрала лаконічне чорне вбрання для світського виходу і привернула увагу перлинною брошкою на грудях.

Брошка королеви Летиції / Фото: Getty Images

Це була не проста прикраса, а символ, наповнений історією та змістом. Брошка, що складається з центральної круглої перлини, оточеної діамантами, з діамантовою підвіскою та ще однією перлиною у формі перлів з рожевим капелюшком, є сімейною реліквією XIX століття.

Ця коштовність була придбана королевою Австрії Марією Крістіною, другою дружиною Альфонсо XII, а також матір'ю та регенткою Альфонсо XIII, пише royalfamily.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

Королева Летиція, усвідомлюючи сентиментальну цінність і традиції, які репрезентує цей виріб, вже одягала його і раніше, щоб підкреслити важливі моменти.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

У брошці дружина монарха приїжджала до Кафедрального собору під час похорону колишнього короля Греції Костянтина II в Афінах у січні 2023 року. А вперше одягла брошку під час військового параду 12 жовтня 2017 року в Мадриді.

Королева Летиція на військовому параді 2017 року у Мадриді / Фото: Getty Images

Королева Софія, мати короля Філіпа VI, також носила цю брошку у 1980-х роках.

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