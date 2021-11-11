Це сміливо: герцогиня Меган у червоній сукні з пікантним декольте приєдналася до Гаррі на церемонії

Це сміливо: герцогиня Меган у червоній сукні з пікантним декольте приєдналася до Гаррі на церемонії

Герцогиня Сассекська приєдналася до свого чоловіка принца Гаррі на галаконцерті та церемонії Salute to Freedom у середу, 10 листопада, у Нью-Йорку.

Захід відбувався у Intrepid Sea, Air & Space Museum, де Гаррі вручав першу нагороду "Безстрашна доблесть" п'ятьом військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх родин. Спершу заявлялося, що герцогиня не супроводжуватиме чоловіка у цій поїздці до Нью-Йорка. Тому поява Мегана стала для багатьох несподіванкою.

Герцогиня Меган та принц Гаррі / Getty Images

Мабуть герцогиня Сассекська, для якої цей вихід став одним із перших публічних на подібній церемонії після других пологів, хотіла блиснути. І це їй вдалося.

Герцогиня Меган та принц Гаррі / Getty Images

Одягнена Меган була у червону сукню з відвертим декольте та шлейфом від Carolina Herrera. Напередодні бренд опублікував ескіз сукні Меган, розробленої, як частина колекції Pre-Fall 2022 на своїй сторінці в Instagram.

Вбрання красиве і дуже відверте, коли пара ще жила у Великій Британії герцогиня Меган не могла собі дозволити одягати сукні з таким пікантним вирізом на декольте. А тепер може. Сукня дуже красива, правда ззаду і з боків вона трохи стискала тіло Меган в зоні спини, мабуть з розміром герцогиня прогадала.

Герцогиня Меган та принц Гаррі / Associated Press

Аутфіт Меган доповнила атласними туфлями темнішого червоного відтінку з відкритою п'ятою та брошкою на застібках. А також двома браслетами на зап'ястя та діамантовими сережками у вухах. Вона зробила насичений макіяж із фіолетовими стрілками на повіках, губи нафарбувала рожевим блиском і волосся зібрала в тугий пучок.

Герцогиня Меган та принц Гаррі / Associated Press

Принц Гаррі був у смокінгу, білій сорочці та чорній краватці-метелику, а також з брошкою у вигляді червоного маку на грудях.

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