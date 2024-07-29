Це сміливо: королева Летиція у вечірній сукні блиснула декольте

51-річна дружина короля Іспанії Філіпа VI викликала фурор своїм вбранням на фестивалі.
Королева Летиція була присутня на церемонії закриття 14-го кінофестивалю Atlantida Mallorca у La Misericordia у Пальма-де-Майорці, де вручила нагороду Masters Of Cinema актору та кінопродюсеру Майклу Дугласу.
На захід монарша особа приїхала у вельми пікантній вечірній сукні на бретельках і з відвертим декольте від Boss, доповнивши лук сріблястими босоніжками на квадратних підборах від Mango та сережками ромбоподібної форми Barbara Goenaga і каблучкою на пальці Coreterno.
Волосся королева розпустила та зробила насичений вечірній макіяж. У Instagram королівської родини Іспанії також поділилися кількома знімками із заходу.
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До Пальма-де-Майорки Летиція приїхала з Парижа, де разом із чоловіком відвідала відкриття Олімпійських ігор.
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