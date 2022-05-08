Це сміливо: перша леді США Джилл Байден приїхала до України та зустрілася з Оленою Зеленською

Це сміливо: перша леді США Джилл Байден приїхала до України та зустрілася з Оленою Зеленською

Джилл Байден приїхала до Ужгорода в день матері.

Нещодавно ми писали про те, що перша леді США Джилл Байден вирушила до Румунії та Словаччини, де вона мала зустрітися з українськими біженцями. Вона вилетіла з Вашингтона 5 травня, візит мав тривати 4 дні.

Під час перебування у Румунії дружина Джо Байдена зустрілася не лише з українськими біженцями, а й із працівниками гуманітарних організацій, військовими.

Сьогодні ужгородський журналіст Віталій Глагола поділився у своєму Telegram відео, на якому видно проїзд кортежу автомобілів із посиленою охороною.

Журналіст стверджує, що в одному з них була перша леді США Джилл Байден, яка сьогодні прибула в Ужгород, щоб зустрітися з Оленою Зеленською.

"Зокрема, Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, де розселили внутрішньопереміщених осіб з тих областей України, де продовжуються бойові дії." — повідомив журналіст.

Повідомлення про подію зʼявилося також тна каналі Закарпатської обласної ради.

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