Це сміливо: принцеса Беатріс з'явилася на заході у вбранні з пікантним декольте

Принцеса Беатріс разом зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці були присутні на приватному показі "Габріель Шанель. Маніфест моди" у Музеї Вікторії та Альберта у Лондоні.

Беатріс одягла квітковий топ і максіспідницю від свого улюбленого бренду The Vampire's Wife, вбрання красиво підкреслювало декольте принцеси. У руках дівчина несла чорний клатч із застібкою, прикрашеною кристалами від Fiona Kotur і взула замшеві туфлі-човники на підборах Jimmy Choo.

З прикрас Беа підібрала до образу кілька підвісок, каблучок на пальці та браслетів на зап'ястя. Її макіяж був не дуже насиченим, з акцентом трохи на очі та рожеві губи. Волосся було розпущене.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці також мав стильний вигляд і був у темно-синьому костюмі, під який вдягнув білу сорочку без краватки. Чоловік також відростив вуса та бороду, його просто не впізнати.

Багато хто зазначає, що після народження дитини принцесі Беатріс вдалося схуднути і тепер її фігура має просто ідеальний вигляд. Як їй це вдалося, ми розповідали раніше.

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