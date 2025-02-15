Це справжнє кохання: Меган Маркл показала зворушливе фото з принцом Гаррі у День Валентина

Колишня акторка Меган Маркл кілька днів провела зі своїм чоловіком принцом Гаррі на Invictus Games 2025 у Канаді. Потім вона повернулася до дітей у Каліфорнію, а Гаррі залишився підтримувати учасників змагань у Ванкувері. Тому День усіх закоханих вони провели порізно.

З нагоди свята Меган, яка нещодавно повернулася до Instagram, опублікувала зворушливе чорно-біле фото, на якому зазнімкована з Гаррі. Пара на світлині цілується. Коли і де було зроблено фото невідомо, але подружжя сидить на ньому за святковим столом, який заставлений смачною їжею та напоями, можливо, фото зроблено в їхньому будинку.

На герцогині була лаконічна літня сукня, а також золоті прикраси від Cartier. Волосся вона трохи зібрала шпилькою.

"Повернулася додому, дбати про наших малюків, і сумую за моїм Валентином, який продовжує брати участь в Invictus Games, змінюючи життя і нагадуючи всім нам про силу зцілення і стійкості через цих неймовірних ветеранів і їхні сім'ї. Я дуже пишаюся своїм чоловіком і тим, що він створив", - написала герцогиня, а потім додала, звернувшись до Гаррі - "Моє кохання, я буду їсти бургери, картоплю фрі та рибу з чипсами разом з тобою вічно. Дякую тобі за тебе".

Нагадаємо, що кількома днями раніше під час Invictus Games 2025 Меган Маркл не стримувала почуттів щодо свого чоловіка принца Гаррі і вони привселюдно поцілувалися на трибунах. Поцілунок пари спричинив овації публіки.

Меган і Гаррі на церемонії відкриття Invictus Games 2025 у Ванкувері / Фото: Getty Images

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