Це стало останньою краплею: вчинок королеви Єлизавети II, який вплинув на рішення Гаррі та Меган піти з родини

Від того часу минуло п'ять років, а в пресі досі згадують цей епізод із життя Сассекських.

Королівське відео, що з'явилося в Мережі, поширене королівською сім'єю, стало "останньою краплею" для принца Гаррі і Меган Маркл перед тим, як вони вирішили залишити свої королівські обов'язки.

У милому відеоролику, опублікованому королівською сім'єю у грудні 2019 року, покійну королеву Єлизавету було зазнімковано разом з її трьома спадкоємцями — принцом Чарльзом, принцом Вільямом і принцом Джорджем, які помішують різдвяний пудинг.

Колишня королева потім записала своє щорічне звернення до нації, яке транслюється кожне Різдво, а на задньому плані відео були показані фотографії, на яких вона була зазнімкована з Вільямом та Кейт, але портретів Гаррі та Меган не було видно.

Принц Гарії Меган Маркл / Фото: Associated Press

Королівська експертка Даніела Елсер стверджує, що виключити фотографії Гаррі та Меган із відео було вирішено Єлизаветою II в останній момент перед зніманням. Вона подивилася на стіл на якому було розставлено фотографії, які вона сама відібрала. "На задньому плані відео були показані фотографії, на яких вона була зазнімкована з Вільямом та Кейт, але на жодній з них не було видно Гаррі та Меган", цитує її слова express.co.uk. Однак там не було і фотографій її інших онуків, а лише безпосередня лінія успадкування престолу, так що образа Гаррі та Меган була не обґрунтованою.

В той же час королівський коментатор Омід Скобі, який підтримував Меган і Гаррі у Великій Британії, у своїй книжці про Сассекских, яка називалася "У пошуках свободи", заявив, що "Для Гаррі та Меган відео стало ще однією ознакою того, що їм потрібно обміркувати свій шлях".

Принц Гаррі та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Останнім часом стосунки герцога та герцогині Сассекських з королівською родиною практично повністю зійшли нанівець. Нещодавно стало відомо, що принц Гаррі планує поїздку до Британії на цілий місяць влітку, щоб побачитися з родичами і, можливо, спробувати налагодити стосунки. Але Меган до нього навряд чи приєднається.

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