Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Це стало її родзинкою: королева Камілла носить аксесуар на згадку про Єлизавету II

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
172
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Це стало її родзинкою: королева Камілла носить аксесуар на згадку про Єлизавету II

Королева Єлизавета II та королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева-консорт Камілла успадковує стиль своєї покійної свекрухи королеви Єлизавети II, але додала до нього власну родзинку.

Після смерті Єлизавети II її невістка Камілла почала з'являтися на публічних заходах у монохромних образах. Улюблені її луки у синіх та білих кольорах. Наприклад, на службу на честь Дня Співдружності королева-консорт прибула у синьому пальті від Fiona Clare та з чорним клатчем Launer у руках. Саме цей клатч від улюбленого бренду сумок королеви Єлизавети II і є тією родзинкою в образах Камілли.

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images
Король Чарльз III та королева Камілла / © Associated Press
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Її Величність бере цей клатч під улюблені монохромні образи так само, як і Єлизавета II ніколи не з'являлася на публіці без своєї улюбленої сумки Launer, яка висіла у неї на руці. Монархиня говорила, що почувається "оголеною" без сумки, тому завжди її носила.

Герцогиня Софі та королева Єлизавета II / © Associated Press
Герцогиня Софі та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Сумки бренду Launer були її фаворитами протягом понад п'ятдесяти років. І ми вважаємо, що королева Камілла недарма обрала клатч цього бренду для своїх виходів.

Королева Єлизавета II та її останнє публічне фото / © Associated Press
Королева Єлизавета II та її останнє публічне фото / Фото: Associated Press

Раніше Камілла також з'являлася на публіці з клатчами, але з інших фірм. Тепер же часто демонструє аксесуар, який носить на згадку про покійну свекруху.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Історія королівської родини з брендом Launer походить від 1950-х років, коли королева-мати придбала свою першу сумку цього бренду. Заснований 1940-х роках Семом Лонером, який втік із Чехословаччини зі своєю дружиною та двома синами під час війни, бренд отримав королівський ордер 1968 року, пише People.

Єлизавета Боуз-Лайон — мама королеви Єлизавети II / © Getty Images
Єлизавета Боуз-Лайон — мама королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета носила кілька різних моделей від люксового бренду, і її сумка була такою ж частиною її образу, як і її перлинні намиста або яскраві ансамблі з відповідними капелюшками.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
172
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація