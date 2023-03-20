Це стало її родзинкою: королева Камілла носить аксесуар на згадку про Єлизавету II

Королева-консорт Камілла успадковує стиль своєї покійної свекрухи королеви Єлизавети II, але додала до нього власну родзинку.
Після смерті Єлизавети II її невістка Камілла почала з'являтися на публічних заходах у монохромних образах. Улюблені її луки у синіх та білих кольорах. Наприклад, на службу на честь Дня Співдружності королева-консорт прибула у синьому пальті від Fiona Clare та з чорним клатчем Launer у руках. Саме цей клатч від улюбленого бренду сумок королеви Єлизавети II і є тією родзинкою в образах Камілли.
Її Величність бере цей клатч під улюблені монохромні образи так само, як і Єлизавета II ніколи не з'являлася на публіці без своєї улюбленої сумки Launer, яка висіла у неї на руці. Монархиня говорила, що почувається "оголеною" без сумки, тому завжди її носила.
Сумки бренду Launer були її фаворитами протягом понад п'ятдесяти років. І ми вважаємо, що королева Камілла недарма обрала клатч цього бренду для своїх виходів.
Раніше Камілла також з'являлася на публіці з клатчами, але з інших фірм. Тепер же часто демонструє аксесуар, який носить на згадку про покійну свекруху.
Історія королівської родини з брендом Launer походить від 1950-х років, коли королева-мати придбала свою першу сумку цього бренду. Заснований 1940-х роках Семом Лонером, який втік із Чехословаччини зі своєю дружиною та двома синами під час війни, бренд отримав королівський ордер 1968 року, пише People.
Королева Єлизавета носила кілька різних моделей від люксового бренду, і її сумка була такою ж частиною її образу, як і її перлинні намиста або яскраві ансамблі з відповідними капелюшками.
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