Це стало її родзинкою: королева Камілла носить аксесуар на згадку про Єлизавету II

Після смерті Єлизавети II її невістка Камілла почала з'являтися на публічних заходах у монохромних образах. Улюблені її луки у синіх та білих кольорах. Наприклад, на службу на честь Дня Співдружності королева-консорт прибула у синьому пальті від Fiona Clare та з чорним клатчем Launer у руках. Саме цей клатч від улюбленого бренду сумок королеви Єлизавети II і є тією родзинкою в образах Камілли.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Її Величність бере цей клатч під улюблені монохромні образи так само, як і Єлизавета II ніколи не з'являлася на публіці без своєї улюбленої сумки Launer, яка висіла у неї на руці. Монархиня говорила, що почувається "оголеною" без сумки, тому завжди її носила.

Герцогиня Софі та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Сумки бренду Launer були її фаворитами протягом понад п'ятдесяти років. І ми вважаємо, що королева Камілла недарма обрала клатч цього бренду для своїх виходів.

Королева Єлизавета II та її останнє публічне фото / Фото: Associated Press

Раніше Камілла також з'являлася на публіці з клатчами, але з інших фірм. Тепер же часто демонструє аксесуар, який носить на згадку про покійну свекруху.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Історія королівської родини з брендом Launer походить від 1950-х років, коли королева-мати придбала свою першу сумку цього бренду. Заснований 1940-х роках Семом Лонером, який втік із Чехословаччини зі своєю дружиною та двома синами під час війни, бренд отримав королівський ордер 1968 року, пише People.

Єлизавета Боуз-Лайон — мама королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета носила кілька різних моделей від люксового бренду, і її сумка була такою ж частиною її образу, як і її перлинні намиста або яскраві ансамблі з відповідними капелюшками.

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