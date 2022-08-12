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Це сталося: Надя Дорофєєва зустрілася з псом Патроном і показала милі фото

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Це сталося: Надя Дорофєєва зустрілася з псом Патроном і показала милі фото

Надя Дорофєєва і пес Патрон / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка опублікувала знімки із відомим собакою.

Це сталося! Відомий пес-сапер Патрон нарешті зустрівся зі свою зірковою кумиркою – Надею Дорофєєвою, яку він вже давно мріяв лизнути (про що собака неодноразово заявляв в Instagram).

Надя Дорофєєва і пес Патрон / © Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва і пес Патрон / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Артистка опублікувала у своєму фотоблогу милі світлини, на яких вона тримає на руках Патрона, одягненого у службову жилетку з шевроном. Пес має дуже щасливий вигляд, про що свідчить його висолоплений язик. Та й Надя світиться від щастя, що мала можливість пообійматися із зіркою соцмереж – Патроном.

Надя Дорофєєва і пес Патрон / © Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва і пес Патрон / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

"Справжня причина приїзду до Києва @patron_dsns", - написала під фото Дорофєєва.

До слова, нещодавно Патрон показав фоловерам свою нову "холостяцьку берлогу", до якої він зібрався запросити Дашу Астаф'єву. Але після зустрічі із Дорофєєвою, ми навіть не знаємо, що буде робити пес: запросить когось одну з них чи обох по черзі?

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