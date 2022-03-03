"Це стане символом миру": Тіна Кароль показала фото зі встановлення хреста на Софію Київську, який упав у січні

"Це стане символом миру": Тіна Кароль показала фото зі встановлення хреста на Софію Київську, який упав у січні

Співачка впевнена, що відновлення хреста допоможе укріпити нашу віру.

Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці у Facebook світлини та відео того, як встановили хрест, який вітер повалив із Софії Київської у січні цього року.

Співачка зазначила, що їм вдалося знайти 34-метровий кран для встановлення хреста та отримати на це дозвіл. За її словами, це маленький крок до великих сердець вірян.

"Завдяки групі небайдужих людей, за допомогою колективних зусиль сьогодні встановили хрест, який упав із Софії Київської у січні цього року.

Коли падає хрест, то це до великоï бiди. Нехай сьогоднішнє встановлення хреста на місце стане символом миру та змiцнить нашу вiру", - написала Кароль.

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