Це та сама сукня: герцогиня Кембриджська повторила образ від улюбленого бренду

Це та сама сукня: герцогиня Кембриджська повторила образ від улюбленого бренду

Кейт часто одягає речі від бренду, який колись дуже любила і принцеса Діана.

Герцогиня Кембриджська одна з тих королівських персон, хто часто одягає ті самі речі, віддає перевагу демократичним брендам і підтримує британських дизайнерів. Також вона має кілька улюблених марок одягу, яким часто віддає перевагу для своїх появ на світських заходах.

Так, наприклад, кілька днів тому Кейт з'явилася на різдвяному благодійному концерті Together at Christmas, який відбувався у Вестмінстерському абатстві, у яскраво-червоній приталеній сукні-пальті з величезним бантом на комірі та ґудзиками. Образ вона тоді доповнила туфлями-човниками від Gianvito Rossi, клатчем Miu Miu та розкішними синіми сережками із сапфірами, які раніше належали прабабусі принца Вільяма.

Герцогиня Кембріджська / Getty Images

Автором цього вбрання є бренд Catherine Walker і раніше в такій же сукні, тільки чорного кольору, герцогиня з'являлася на похороні принца Філіпа. Тоді Кейт доповнила свій образ капелюхом з вуаллю, туфлями на підборах, перловим чокером, який раніше носила також королева Єлизавета II і принцеса Діана, а також дорогоцінними сережками та з красиво зібраним у пучок волоссям.

Герцогиня Кембріджська / Getty Images

Catherine Walker – є улюбленим брендом герцогині Кембриджської. Раніше ця марка одягала принцесу Діану і багато культових вбрань невістки королеви були створені саме цим брендом, включно зі знаменитою білу сукню "Елвіс" і чорною жалобною сукню, в якій поховали принцесу.

Кетрін же вибирає вбрання від дизайнера на знакові заходи, а також королівських турів.

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