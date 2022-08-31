Це табу: чому королева Єлизавета II ніколи не їсть квадратних бутербродів

Про улюблені страви членів британської королівської родини ми вже неодноразово розповідали. А ви знаєте, що існує страва, яка ніколи не може з'явитися на столі у монархині?
Ми вже знаємо, що Єлизавета II дуже любить бургери, але полюбляє їсти їх без булочок і зі своїм особливим соусом із журавлини. Руками Її Величність не їсть, вона робить це завжди лише за допомогою столових приладів.
У документальному фільмі "Секрети королівської кухні" колишній королівський шефкухар Грем Н'юбоулд розповів ще одну цікаву деталь про традиції у королівській родині.
"У членів королівської родини ніколи не буває квадратних бутербродів, тому що за традицією будь-хто, хто підносить їм їжу з гострими краями, намагається повалити англійський трон", - говорить він, пише express.
А колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді працював на сім'ю 15 років і тепер ділиться закулісними історіями у своєму каналі на YouTube. В одному відео, присвяченому поверненню вечірок у саду в Букінгемському палаці, Макгрейді розповів, що одним із улюблених післяобідніх частувань королеви є пенні з джемом.
"Королеві подавали пенні з джемом у дитячій, коли вона була маленькою дівчинкою, і з того часу вона їла їх із післяобіднім чаєм". Це просто хліб та джем з невеликою кількістю вершкового масла. Зазвичай королева використовує полуничний джем.
Ще один бутерброд, який, як повідомляється, дуже любить королева – хліб із майонезом та тунцем. Також Її Величність любить добре намазаний маслом бутерброд, який подають із тонкими скибочками огірка та щіпкою перцю.
Раніше ми розповідали кумедну історію про те, як королева Єлизавета II знайшла у своїй тарілці слимака і як відреагувала на цей інцидент.
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