Це табу: чому королева Єлизавета II ніколи не їсть квадратних бутербродів

Про улюблені страви членів британської королівської родини ми вже неодноразово розповідали. А ви знаєте, що існує страва, яка ніколи не може з'явитися на столі у монархині?

Ми вже знаємо, що Єлизавета II дуже любить бургери, але полюбляє їсти їх без булочок і зі своїм особливим соусом із журавлини. Руками Її Величність не їсть, вона робить це завжди лише за допомогою столових приладів.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

У документальному фільмі "Секрети королівської кухні" колишній королівський шефкухар Грем Н'юбоулд розповів ще одну цікаву деталь про традиції у королівській родині.

"У членів королівської родини ніколи не буває квадратних бутербродів, тому що за традицією будь-хто, хто підносить їм їжу з гострими краями, намагається повалити англійський трон", - говорить він, пише express.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

А колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді працював на сім'ю 15 років і тепер ділиться закулісними історіями у своєму каналі на YouTube. В одному відео, присвяченому поверненню вечірок у саду в Букінгемському палаці, Макгрейді розповів, що одним із улюблених післяобідніх частувань королеви є пенні з джемом.

"Королеві подавали пенні з джемом у дитячій, коли вона була маленькою дівчинкою, і з того часу вона їла їх із післяобіднім чаєм". Це просто хліб та джем з невеликою кількістю вершкового масла. Зазвичай королева використовує полуничний джем.

Ще один бутерброд, який, як повідомляється, дуже любить королева – хліб із майонезом та тунцем. Також Її Величність любить добре намазаний маслом бутерброд, який подають із тонкими скибочками огірка та щіпкою перцю.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали кумедну історію про те, як королева Єлизавета II знайшла у своїй тарілці слимака і як відреагувала на цей інцидент.

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