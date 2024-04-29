Це табу: п'ять правил, які не можна порушувати членам британської королівської родини

Меган, герцогиня Сассекська нещодавно спровокувала скандал, коли запустила в Instagram свій бренд American Riviera Orchard, під яким планує продавати різні товари для дому, кулінарні книжки і навіть їжу.

Перший продукт – полуничний джем – Меган розіслала 50 впливовим особам для дегустації перед запуском, серед них опинилися Кріс Дженнер та Кріссі Тейген.

Критики висловили стурбованість тим, що її рекламна діяльність порошує королівське правило, яке забороняє просування та підтримку брендів у соцмережах. Меган і Гаррі, нагадаємо, склали з себе королівські повноваження 2020 року, тому навряд чи переживають із цього приводу більше, ніж через поїздку до Лондона.

Ми ж вирішили пригадати, які правила у соцмережах не можна порушувати членам британської королівської родини.

Не можна робити селфі

Принцеса Кейт робить селфі / Фото: Associated Press

Технічно позувати для селфі не заборонено королівським протоколом, але це не схвалюється. Хоча ми багато разів бачили, як Кейт та Вільям роблять селфі з шанувальниками на заходах.

Не можна вести особисті акаунти

Члени сім'ї, що працюють, не можуть вести особисті акаунти в соцмережах, а ось ті, хто офіційно не виконує королівські обов'язки, як, наприклад, принцеси Йоркські, можуть собі дозволити таку розкіш. Приватні акаунти в соціальних мережах можуть становити загрозу безпеці та призвести до випадкових порушень протоколу.

Не можна підтримувати публічно бренди

Членам королівської сім'ї не дозволяється рекламувати чи асоціювати себе з партнерськими відносинами та підтримкою брендів, як це можуть робити будь-які інші впливові особи чи знаменитості. Це обмеження спрямоване на підтримку неупередженості та цілісності монархії.

Не можна висловлювати політичні погляди

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Членам королівської сім'ї слід завжди залишатися політично нейтральними, оскільки це може поставити під загрозу неупередженість монархії та викликати побоювання з приводу того, що вони неправомірно вплинуть на демократичні процеси у Великій Британії.

Не можна фотографуватися у певних місцях

Букінгемський палац / Фото: Getty Images

Зокрема у секретних чи приватних місцях, включаючи королівські резиденції. Це обмеження запроваджено для захисту конфіденційності та безпеки королівської родини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які ще правила не можна порушувати Кейт, Вільяму, Чарльзу та Каміллі.

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