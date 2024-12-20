Це табу: принцеса Євгенія розповіла, який продукт їм із сестрою заборонено їсти у будинку їхніх батьків

Батьки сестер Йоркських – принц Ендрю та Сара Йоркська хоч і у розлученні, але багато років живуть під одним дахом резиденції Royal Lodge.

Цього року сім'я проведе разом і Різдво, оскільки буквально днями стало відомо, що герцог Йоркський ухвалив рішення не їхати до Сандрінгема і не бути присутнім на сімейному святкуванні через скандал, що нещодавно розгорівся, за його участю.

Принцеса Євгенія, принц Ендрю та принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Тому їхні діти – принцеси Євгенія та Беатріс приїдуть зі своїми сім'ями до Royal Lodge. А нещодавно одна із сестер розповіла про те, які продукти їм забороняється їсти у будинку їхніх батьків.

У подкасті Table Manners принцеса Євгенія розповіла, що є два поширені продукти, які їм заборонено їсти в Royal Lodge: цибуля та часник.

Принцеси Беатріс та Євгенія / Фото: Getty Images

"Мені не дозволяють їсти цибулю та часник у домі моїх батьків, тому що вони турбуються про неприємний запах з рота. Я з'їм часник, а потім покладу до рота м'ятну цукерку і сподіватимусь і молитимусь, що ніхто не відчує мій запах", — пожартувала Євгенія, цитує її слова express.co.uk.

Раніше ми розповідали також, які ще п'ять правил не можна порушувати членам британської королівської сім'ї.

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