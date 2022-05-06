Це так мило: Борис Джонсон намалював портрет королеви Єлизавети II

Як відомо, митця образити може кожен, але ми Бориса Джонсона ображати не будемо.
Сьогодні, 6 травня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав дитячу школу у Філд-Енд у Південному Руїсліпі, Лондон.
Там він поспілкувався з юними учнями та зайнявся з ними малюванням.
Малювали школярі із прем'єр-міністром портрет королеви Єлизавети II, до якої зараз прикута загальна увага у зв'язку зі святкуванням платинового ювілею її правління. Вийшло дуже мило і навіть, здається, схоже.
До святкування 70-річного ювілею правління прем'єр-міністр ставиться з усією серйозністю, він навіть підтримав заклики зробити цей день постійним вихідним днем.
Також варто зазначити, що як художник, Борис Джонсон, як ми бачимо, на голову вищий за Меган Маркл, яка примудрилася намалювати український прапор догори дриґом.
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