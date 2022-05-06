Це так мило: Борис Джонсон намалював портрет королеви Єлизавети II

Як відомо, митця образити може кожен, але ми Бориса Джонсона ображати не будемо.

Сьогодні, 6 травня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав дитячу школу у Філд-Енд у Південному Руїсліпі, Лондон.

Там він поспілкувався з юними учнями та зайнявся з ними малюванням.

Малювали школярі із прем'єр-міністром портрет королеви Єлизавети II, до якої зараз прикута загальна увага у зв'язку зі святкуванням платинового ювілею її правління. Вийшло дуже мило і навіть, здається, схоже.

Борис Джонсон / Associated Press

До святкування 70-річного ювілею правління прем'єр-міністр ставиться з усією серйозністю, він навіть підтримав заклики зробити цей день постійним вихідним днем.

Борис Джонсон / Associated Press

Також варто зазначити, що як художник, Борис Джонсон, як ми бачимо, на голову вищий за Меган Маркл, яка примудрилася намалювати український прапор догори дриґом.

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