Це так мило: Борис Джонсон прийшов на роботу у шапці-подарунку від "Укрзалізниці"

Хорошого друга України – Бориса Джонсона – заскочили в Лондоні дорогою на роботу у кумедному образі.

Минулого тижня екс-прем'єрміністр Великої Британії відвідував з візитом Бородянку та Бучу, а також зустрічався з президентом Зеленським в офісі.

Борис Джонсон та Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Під час чергового та не анонсованого наперед візиту, співробітники "Укрзалізниці" подарували Борисові шапку з написом: "Нумерація вагонів починається з голови поїзда". Сьогодні у цій кумедній шапці синього кольору з помаранчевим пумпоном Джонсон вирушив на роботу в Лондоні. Відео опублікувало видання The Guardian.

Шапка, до речі, вельми пасує британському політику. Впевнені, він ще неодноразово з'явиться в ній на публіці. І хай кумедну зачіску Бориса під шапкою не помітно, натомість він знову й знову демонструє народу України свою беззаперечну підтримку.

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