Це так мило: британська королівська родина поділилася зворушливими кадрами на честь Дня батька

У третю неділю червня у багатьох країнах світу святкують День батька. Члени британської королівської родини також поділилися зворушливим відео.
Свято бере свій початок 1909 року і було засноване з ініціативи Сонори Додд із міста Спокана в США, яка хотіла таким чином вшанувати свого батька Вільяма, який виховав шістьох дітей після смерті дружини. Саме вона звернулася з проханням до міської ради, щоб їй дозволили започаткувати нове свято — День батька, яке спочатку мало святкуватись 5 червня – у день народження її власного батька.
У британській королівській сім'ї також згадали сьогодні про короля Георга VI (батька двох дочок — принцес Єлизавети і Маргарет), а також про принца Філіпа, герцога Единбурзького (чоловіка королеви Єлизавети II і батька їхніх чотирьох дітей — Чарльза, Анни, Ендрю і Ендрю).
В Instagram опублікували милий архівний ролик батьків із дітьми та написали:
"Бажаємо всім батькам і тим, хто сьогодні сумує за батьками, приємного Дня батька. Кадри взято з Національного архіву BFI".
У відео показано багато кадрів, на яких принц Філіп проводить час зі своїми маленькими дітьми – Чарльзом, нинішнім королем Великої Британії та його молодшою сестрою принцесою Анною. Також показані кадри дорослішання маленького Чарльза та те, як весело сім'я проводила час на свіжому повітрі із собаками.
Нагадаємо, нещодавно ми згадували, що король Чарльз незадоволений рідкісними зустрічами з Лілі та Арчі – дітьми Меган та Гаррі і все ще не помирився зі своїм молодшим сином принцом Гаррі.
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