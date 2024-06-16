Це так мило: британська королівська родина поділилася зворушливими кадрами на честь Дня батька

У третю неділю червня у багатьох країнах світу святкують День батька. Члени британської королівської родини також поділилися зворушливим відео.

Свято бере свій початок 1909 року і було засноване з ініціативи Сонори Додд із міста Спокана в США, яка хотіла таким чином вшанувати свого батька Вільяма, який виховав шістьох дітей після смерті дружини. Саме вона звернулася з проханням до міської ради, щоб їй дозволили започаткувати нове свято — День батька, яке спочатку мало святкуватись 5 червня – у день народження її власного батька.

У британській королівській сім'ї також згадали сьогодні про короля Георга VI (батька двох дочок — принцес Єлизавети і Маргарет), а також про принца Філіпа, герцога Единбурзького (чоловіка королеви Єлизавети II і батька їхніх чотирьох дітей — Чарльза, Анни, Ендрю і Ендрю).

В Instagram опублікували милий архівний ролик батьків із дітьми та написали:

"Бажаємо всім батькам і тим, хто сьогодні сумує за батьками, приємного Дня батька. Кадри взято з Національного архіву BFI".

У відео показано багато кадрів, на яких принц Філіп проводить час зі своїми маленькими дітьми – Чарльзом, нинішнім королем Великої Британії та його молодшою сестрою принцесою Анною. Також показані кадри дорослішання маленького Чарльза та те, як весело сім'я проводила час на свіжому повітрі із собаками.

Принцеса Єлизавета з чоловіком принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким, та дітьми принцом Чарльзом та принцесою Анною, серпень 1951 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, що король Чарльз незадоволений рідкісними зустрічами з Лілі та Арчі – дітьми Меган та Гаррі і все ще не помирився зі своїм молодшим сином принцом Гаррі.

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