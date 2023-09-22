Це так мило: Чарльза і Каміллу сфотографували, коли ті трималися за руки

Сьогодні король та королева прилетіли з візитом до Бордо у Франції. Це друга зупинка королівського подружжя після Парижа.

Коли Чарльз та Камілла висаджувалися на берег HMS Iron Duke після прийому за участю представників спільноти Бордо та французько-британських військових представників, фотографи зробили дуже милий кадр, як чоловік королеви подав їй руку, щоб вона не спіткнулася на підборах.

Це один із рідкісних кадрів, де подружжя, яке разом уже вісімнадцять років, зображене на публічному заході тримаючись за руки.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Також під час візиту до Бордо з Каміллою стався невеликий конфуз, оскільки вітер знову намагався зіпсувати її укладання, коли королева спускалася трапом літака.

Така сама ситуація сталася і днем раніше в аеропорту Орлі, коли подружжя тільки прилетіло з Великої Британії до Франції.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

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