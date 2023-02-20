Це так мило: фотографи заскочили, як Кейт ляснула принца Вільяма по сідницях на червоній доріжці

Кейт та Вільям, звичайно, ніколи не демонструють почуття один до одного на публічних заходах, як Меган та Гаррі. Але на церемонії BAFTA, що відбулася вчора ввечері, публіка помітила щось дуже миле.

Коли принц і принцеса Уельські йшли червоною доріжкою, Кейт буквально сяяла і щось дорогою говорила своєму чоловікові. Схоже, принцеса трохи жестикулювала і так вийшло, що вона ляснула сідниці Вільяма. Це зняли на відео. Ролик опублікувало в Instagram видання Vogue.

"Принцеса Кейт привітала принца Вільяма, коли вони прибули на #BAFTA 2023, довівши, що члени королівської сім'ї насправді такі самі, як ми — звичайні чоловік і дружина, які іноді люблять побешкетувати", — написали у підписі до відео.

Кетрін цього вечора була в чудовому настрої і мала розкішний вигляд в білій сукні від Alexander McQueen, чорних високих рукавичках і з клатчем Jimmy Choo в руках. Також свій образ вона доповнила сережками Zara. Детальніше про луки пари ми писали тут.

Принц та принцеса Уельські на церемонії BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Ви, напевно, знаєте, що подружжя дотримується етикету і ніколи не тримається на публіці за руки. Але ми помітили, що є один жест, який Вільям і Кейт все ж таки роблять, ймовірно, замінюючи тримання за руки. Подружжя ніжно кладе руки на спину одне одному, що неодноразово фіксували фотографи.

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