Це так мило: графиню Софі із цуценям на руках зазнімкували в центрі собак-поводирів

Вчора у Великій Британії відзначали День пам'яті.
Ми вже показували вам фотографії графині Весекської Софі, яка відвідала службу перед тим, як прийняти салют на параді 11 листопада 2021 року у Бедворті. Вчора на публіці 56-річна дружина принца Едварда з'явилася у максісукні кольору марсала, поверх якої було сіре об'ємне пальто з великими накладними кишенями. Взута графиня була у високі замшеві світло-бежеві чоботи на підборах, а в руках тримала невеликий клатч.
У цьому ж образі потім Софі Весекська приїхала до Національного центру собак-поводирів у Лімінгтон-Спа. Там були зроблені ці милі кадри, де Софі тримає на руках маленьке цуценя, яке лиже їй носа.
Члени британської королівської родини допомагають багатьом фондам тварин. Та й самі дуже полюбляють собак. Сама Єлизавета II за своє довге життя була власницею понад трьох десятків собак, переважно породи коргі та доргі.
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