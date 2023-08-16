Це так мило: Кейт і Вільям колись робили те саме, що й Меган із Гаррі

Кейт та Вільям теж колись ходили, тримаючись за руки. І це мало досить милий вигляд.

Фотографи зробили ці світлини наступного дня після весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма 30 квітня 2011 року. Пара йшла до гелікоптера, який чекав на них неподалік Букингемського палацу, щоб вирушити у свою весільну подорож.

Кейт і Вільям у гелікоптері наступного дня після свого весілля, 30 квітня 2011 року / Фото: Getty Images

Після весілля Вільям та Кейт провели ніч у Букінгемському палаці, а потім вирушили у невідоме місце у Великій Британії у свій медовий місяць.

Кейт і Вільям наступного дня після свого весілля, 30 квітня 2011 року / Фото: Getty Images

На Кетрін тоді була синя сукня від Zara, яка на той час коштувала лише 49,99 фунтів стерлінгів (майже 64 долари). Овальний виріз та вертикальне плісування на сукні без рукавів з поясом надавали їй унікального та красивого вигляду. Образ вона тоді доповнила чорними лакованими туфлями-човниками від LK Bennett за 129,99 фунтів стерлінгів (165 доларів) у поєднанні із простим чорним жакетом.

Кейт і Вільям наступного дня після свого весілля, 30 квітня 2011 року / Фото: Getty Images

Кажуть, ця сукня досі є в гардеробі принцеси Уельської. Щоправда, вона її давно не одягала.

Кейт і Вільям наступного дня після свого весілля, 30 квітня 2011 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про улюблені образи Кейт Міддлтон на кожен день.

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