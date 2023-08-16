Це так мило: Кейт і Вільям колись робили те саме, що й Меган із Гаррі

Кейт та Вільям теж колись ходили, тримаючись за руки. І це мало досить милий вигляд.
Фотографи зробили ці світлини наступного дня після весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма 30 квітня 2011 року. Пара йшла до гелікоптера, який чекав на них неподалік Букингемського палацу, щоб вирушити у свою весільну подорож.
Після весілля Вільям та Кейт провели ніч у Букінгемському палаці, а потім вирушили у невідоме місце у Великій Британії у свій медовий місяць.
На Кетрін тоді була синя сукня від Zara, яка на той час коштувала лише 49,99 фунтів стерлінгів (майже 64 долари). Овальний виріз та вертикальне плісування на сукні без рукавів з поясом надавали їй унікального та красивого вигляду. Образ вона тоді доповнила чорними лакованими туфлями-човниками від LK Bennett за 129,99 фунтів стерлінгів (165 доларів) у поєднанні із простим чорним жакетом.
Кажуть, ця сукня досі є в гардеробі принцеси Уельської. Щоправда, вона її давно не одягала.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про улюблені образи Кейт Міддлтон на кожен день.
Читайте також:
- Бути на висоті: 10 лайфгаків, якими регулярно користуються жінки британської королівської родини
- Вона знову зробила це: принцеса Уельська показала своє ставлення до чоловіка на публіці
- Завжди такі скромні: публічні поцілунки Кейт та Вільяма