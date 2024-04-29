Це так мило: коргі українки зображений біля статуї королеви Єлизавети II

Нещодавно ми розповідали, що у британському місті Окемі було відкрито першу офіційну скульптуру королеві Єлизаветі II. Її відкриття припало на 98-й день народження покійної монархині.

Єлизавета II зображена в образі молодої жінки в церемоніальному одязі з діадемою Георга IV на голові, поясом Ордена Підв'язки на сукні, а біля її ніг знаходяться двоє собак коргі — її улюбленої породи.

Новий пам'ятник королеві Єлизаветі II в Окемі, Англія / Фото: Getty Images

Цікавим є факт, що однією з моделей для королівських собак став пес українки Антоніни Кириленко. Автор скульптури Гівел Бран Пратлі підтвердив цю інформацію, заявивши: "Так, цей чудовий коргі Лакі був однією з моїх собачих моделей".

Лакі народився 2019 року у київському розпліднику, розповіла ВВС Україна його власниця Антоніна, яка разом із родиною переїхала до Лондона 2020 року. "З початком війни в Україні Лакі ходив з нами на мітинги, навіть зібрав небагато коштів, які ми перевели в Україну до притулків для тварин", — каже жінка.

Скульптор побачив собаку одного разу під час прогулянки в одному з лондонських парків. У той період він працював над майбутньою статуєю і уявляв, що хоче зобразити біля ніг Єлизавети II її улюблених собак коргі. Побачивши Лакі, скульптор познайомився з його господарем і запросив їх до своєї майстерні позувати.

Пес був зображений стоячи на задніх лапах біля пам'ятника королеви. А його господиня каже, що у захваті від роботи, яка вийшла.

Новий пам'ятник королеві Єлизаветі II в Окемі, Англія / Фото: Getty Images

"Ми в захваті від результату. Я бачила, з якою любов'ю скульптор був занурений у процес і яка увага була до деталей", — каже жінка.

Нагадаємо, після смерті Єлизавети II у неї залишилося двоє собак коргі, які зараз живуть у її сина принца Ендрю та невістки Сари Йоркської.

Сара Йоркська та коргі королеви Єлизавети II / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

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