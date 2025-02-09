Це так мило: король Абдалла II зображений на рідкісному фото з онукою принцесою Іман

Кронпринц Хусейн поділився милим фото своєї дочки принцеси Іман із її дідусем – королем Абдаллою II.
На фотографії король Абдалла II зображений, як звичайнісінький дідусь, який грається зі своєю маленькою онукою. 6-місячна принцеса – дочка кронпринца Хусейна та принцеси Раджви, одягнена в рожевий джемпер та рожеві штани, руками торкається дідуся за щік, а він, очевидно, щось говорить своїй поки що єдиній онучці.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що король і королева Йорданії незабаром знову стануть дідусем і бабусею, оскільки їхня старша дочка Іман, на честь кого і була назвала онука королівської подружжя, теж перебуває на останніх місяцях вагітності.
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