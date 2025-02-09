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Це так мило: король Абдалла II зображений на рідкісному фото з онукою принцесою Іман

Це так мило: король Абдалла II зображений на рідкісному фото з онукою принцесою Іман

Король Абдалла II та принцеса Іман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн поділився милим фото своєї дочки принцеси Іман із її дідусем – королем Абдаллою II.

На фотографії король Абдалла II зображений, як звичайнісінький дідусь, який грається зі своєю маленькою онукою. 6-місячна принцеса – дочка кронпринца Хусейна та принцеси Раджви, одягнена в рожевий джемпер та рожеві штани, руками торкається дідуся за щік, а він, очевидно, щось говорить своїй поки що єдиній онучці.

Король Абдалла II та принцеса Іман / © Instagram кронпринца Хусейна
Король Абдалла II та принцеса Іман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що король і королева Йорданії незабаром знову стануть дідусем і бабусею, оскільки їхня старша дочка Іман, на честь кого і була назвала онука королівської подружжя, теж перебуває на останніх місяцях вагітності.

Королева Ранія та король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії
Королева Ранія та король Абдалла II / Фото: Instagram королеви Ранії

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