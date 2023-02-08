Це так мило: король Чарльз III понад десять секунд не відпускав руку президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває з офіційним візитом у Великій Британії. У нього відбулася аудієнція у короля Чарльза ІІІ. Судячи з реакції монарха, він був радий бачити пана Зеленського у Букінгемському палаці.

74-річний король Чарльз ІІІ вперше зустрівся з 45-річним президентом Зеленським у Букінгемському палаці. Раніше цього дня президент зустрічався з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, а також виступав у британському парламенті. Під час зустрічі із Сунаком Зеленський зазначив, що перебуває у передчутті зустрічі з королем Чарльзом III.

Король Чарльз III та Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

"Це буде по-справжньому особливим моментом для мене", — сказав президент і додав, що висловить подяку за підтримку, яку Чарльз надав народу України, коли ще був принцом Уельським, пише People.

Під час зустрічі монарх понад десять секунд не випускав руку Володимира Зеленського, вітаючи його у палаці. Увійшовши до кімнати, президент схилив голову, це знак привітання королю. Далі між ними відбулася розмова, аудієнція минула за зачиненими дверима.

Президент України прибув до Великої Британії, щоб подякувати країні за її підтримку після вторгнення Росії у лютому минулого року. Це перший візит Зеленського до Великої Британії після вторгнення та друга закордонна поїздка під час війни (першою була поїздка до США).

Нагадаємо, британська королівська родина неодноразово заявляла про свою підтримку України після вторгнення Росії. Кейт Міддлтон і принц Вільям висловили слова підтримки Україні в заяві, опублікованій у їхньому спільному акаунті в Twitter у лютому 2022 року. У вересні 2022 року перша леді України Олена Зеленська літала до Британії на прощання з королевою Єлизаветою II і мала честь побувати на аудієнції у принцеси Уельської.

Принцеса Уельська та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Читайте також: