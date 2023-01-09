Це так мило: Крессіда Бонас показала зворушливе фото із маленьким сином

Колишня дівчина принца Гаррі – Крессіда Бонас – стала мамою восени 2022 року і лише зараз поділилася зі своїми підписниками в Instagram знімком, на якому показала малюка.

Щаслива матуся Крессіда показала їхнього первістка з чоловіком Гаррі Вентворт-Стенлі. Вона зробила фото, де зображена лежачи на дивані, де з одного боку вона тримає на руках сина, а з іншого – собаку, одягнену в милий червоний светр.

Раніше Крессіда Бонас розповіла свою відверту історію про те, як змушена була вдатися до процедури ЕКЗ, щоб завагітніти. У статті, опублікованій The Sunday Times, Кресіда розповіла про те, чому їм із чоловіком довелося пройти через це. Її шлях до материнства виявився досить тяжким, але зараз Бонас дуже щаслива.

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