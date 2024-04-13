Це так мило: принц Гаррі і Меган Маркл ніжно поцілувалися після перемоги в поло

Герцогиня Сассекська підтримала чоловіка під час благодійного матчу з поло у Веллінгтоні.

Принц Гаррі і Меган Маркл побували на матчі з поло Royal Salute Polo Challenge у штаті Флорида. Змагання проводила благодійна організація Sentebale, співзасновником і патроном якої є герцог Сассекський.

Гаррі взяв участь у матчі. Він грав за команду Royal Salute Sentebale, яка здобула перемогу.

Після закінчення матчу Меган підійшла до Гаррі, вручила йому кубок і вони ніжно поцілувалися. Це було дуже мило і зворушливо.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Associated Press

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Associated Press

У цей момент їх знімали для майбутнього серіалу на стримінговому сервісі Netflix, у якому розповідатимуть про світ професійного поло і зокрема про пристрасть принца Гаррі до цього виду спорту. Цей серіал є частиною угоди, яку Сассекські підписали з компанією у 2020 році під брендом Archewell Productions.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Associated Press

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Associated Press

OMG!!!!!! They are Soooooooo Adorable



Prince Harry and Meghan, The Duchess of Sussex are Soulmates ❤️



Congrats



pic.twitter.com/6KP0LXu2P3 — smileyval05 (@smileyval05) April 13, 2024

Нагадаємо, Меган Маркл з'явилася на змаганнях у сукня кольору слонової кістки від бренду Heidi Merrick вартістю 812 доларів й у вінтажних сережках Chanel.

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