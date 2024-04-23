Це так мило: принц Гаррі розповів, як Меган підкорила коргі королеви Єлизавети ІІ

Принц Гаррі під час їхнього з Меган заручального інтерв'ю розповідав, що майбутня герцогиня Сассекська заручилася підтримкою королеви Єлизавети II з першої їхньої зустрічі.

Герцогиня Меган та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Говорячи про першу зустріч своєї дружини з покійною королевою, Гаррі сказав: "Коргі одразу полюбили тебе! Останні 33 роки вони на мене гавкали, а Меган увійшла і абсолютно нічого", — цитує слова принца Mirror.

Обговорюючи зустріч із улюбленими собаками покійної королеви, Меган сказала: "Вони просто лежали у мене на ногах під час чаю, це було дуже мило".

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

У своїх сенсаційних мемуарах принц Гаррі розповів, що Меган уперше зустріла покійну королеву у Royal Lodge – будинку принца Ендрю – у жовтні 2016 року. А пізніше Меган розповіла, що у неї були прекрасні стосунки з покійною Її Величністю.

"Королева завжди ставилася до мене чудово", — говорила у своїх інтерв'ю герцогиня Сассекська.

Меган та Гаррі на платиновому ювілеї королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 2020 року пара склала з себе королівські повноваження та переїхала жити спочатку до Канади, а потім до США. Востаннє вони бачилися з Єлизаветою II у червні 2022 року у рамках святкування її платинового ювілею правління. А у вересні того ж року монархиня померла.

Читайте також: