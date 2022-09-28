Це так мило: принцеса Кейт зворушила шанувальників обіймами з маленькою дівчинкою

Вчора Кейт і Вільям здійснили свій перший візит до Уельсу після завершення жалоби за королевою Єлизаветою II.

41-річна Кетрін мала приголомшливий вигляд у червоному пальті від LK Bennett (кажуть, це відсилання до образів принцеси Діани, яка дуже любила червоний колір), чорних штанях кльош зі стрілками, чорній кофті та золотих сережках від Spells of Love, а в руках тримала чорну сумку Grace Han.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Під час заходу трапився дуже милий випадок. Принцесу Кейт вітала чарівна дворічна дівчинка Шарлотта Бантінг, яка була одягнена у традиційне валлійське вбрання.

Вона подарувала Кетрін букет білих жоржин і прийшла, щоб обійняти новоспечену принцесу.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Кейт була дуже мила з дівчинкою, присіла навпочіпки, щоб поговорити з нею і обійняла її у відповідь. Принц і принцеса Уельські відвідали церкву Святого Томаса, перебудовану церкву в Суонсі, яка підтримує людей у цьому районі, а також у місті та графстві Суонсі.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принц Вільям, мабуть, знову напружився через те, що Кейт обіймалася з дитиною. Раніше Кетрін говорила, що почувається задумливою, особливо коли тримає на руках немовлят. Очевидно, що принцеса не проти б народити ще одну дитину, але її чоловік, зважаючи на все, не дуже хоче.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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