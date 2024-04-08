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Це так мило: шанувальниця принцеси Уельської показала, яку листівку отримала з палацу

Це так мило: шанувальниця принцеси Уельської показала, яку листівку отримала з палацу

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Шанувальниця принцеси Уельської отримала у відповідь на лист листівку з подякою за турботу.

Коли в січні стало відомо про те, що принцеса Уельська Кетрін перенесла операцію на черевній порожнині, шанувальники з усього світу почали надсилати їй листи та листівки до Кенсінгтонського палацу з добрими побажаннями якнайшвидшого одужання.

Одна з них поділилася в соцмережі X, що нещодавно їй надіслали відповідь із палацу.

"Ще в січні, коли нам повідомили, що наша прекрасна принцеса Уельська перенесла операцію, я відправила їй листівку з нашими (моєї сім'ї і моїми) щирими побажаннями зцілення і, звичайно ж, достатку та любові. Сьогодні я отримала це прекрасне визнання і можу чесно сказати, що цінуватиму його все своє життя ", — написала вона у своєму пості в соцмережі.

На листівці принцеси Уельської, яку відправила її команда, було написано: "Дякуємо за добрі побажання Її Королівській Високості принцесі Уельській. Ми дуже цінуємо ваш дбайливий жест".

Команда Кейт, ймовірно, відправляла подібні листівки багатьом людям, які їм написали. Зазвичай члени королівської сім'ї відповідають на деякі листи і відправляють листівки у відповідь. Наприклад, написати їм можна на день народження або Різдво і є можливість отримати відповідь. Королівські шанувальники часто радо діляться цими відповідями в соцмережах, пишаючись тим, що отримали їх.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Меган Маркл здійснила зворушливий жест щодо принцеси Уельської.

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