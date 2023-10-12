Це так мило: стало відомо, як під час вагітності Кейт Міддлтон називала свого первістка

Старшій дитині Кейт та Вільяма – принцу Джорджу вже десять років. І тільки зараз стало відомо, як його називали батьки, коли він був ще в утробі матері.

Цей секрет розкрила королівська кореспондентка Кеті Ніколл, написавши в колонці журналу Vanity Fair: "Хоча Кейт, очевидно, підозрювала, що це хлопчик, і їй подобалося ім'я Олександр, вони ще не вирішили, як назвати свого первістка. Повідомлялося, що Кейт, будучи вагітною, з любов'ю називала свого малюка "нашою виноградинкою", — писала вона, зазначає Hello!

Принц Джордж на руках у мами в день свого хрещення / Фото: Associated Press

Вільям і Кейт оголосили, що чекають на свою першу дитину 3 грудня 2012 року, а принц Джордж народився у крилі Ліндо лікарні Святої Марії в Лондоні о 16:24 22 липня 2013 року. Кейт народила його природним шляхом, а принц Вільям був присутній під час пологів.

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Наразі Джордж є другим у черзі на британський престол після свого батька Вільяма. Колись він має стати новим королем Великої Британії.

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