Це так мило: тепле фото Зари Тіндалл з королем Чарльзом, яке всіх зворушило

На тлі відмови короля Чарльза побачитися з рідним сином принцом Гаррі, який днями відвідав Лондон, шанувальники обговорюють нещодавнє фото монарха з його племінницею Зарою Тіндалл.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Дочка принцеси Анни була зазнімкована в обіймах короля Чарльза в третій день Королівської Віндзорської кінної виставки у Віндзорському замку, яку відвідав монарх. На знімку видно, як Зара тепло вітає свого дядька, обіймає його і цілує в щоку, а також щось говорить королю.

Зара Тіндалл та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Очевидно, племінниця Чарльза цікавилася як його здоров'я (король проходить лікування від раку), а також вітала його з поверненням до повноцінної роботи (лікарі дозволили Чарльзу відвідувати публічні заходи).

Зара Тіндалл та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Тим часом Чарльз не знайшов можливості зустрітися зі своїм молодшим сином Гаррі, який просив про зустріч за місяць до свого візиту, і ця тема зараз активно обговорюється в британській пресі. Вже назвали і справжню причину, чому зустріч Гаррі та Чарльза не відбулася.

Нагадаємо, герцог Сассекський приїжджав до Лондона на службу на честь 10-річчя "Ігор нескорених" і в соборі Святого Павла його підтримала родина принцеси Діани.

Принц Гаррі у Лондоні / Фото: Associated Press

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