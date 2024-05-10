Це так мило: тепле фото Зари Тіндалл з королем Чарльзом, яке всіх зворушило

Племінниця короля Чарльза підтримала дядька на публіці своїми теплими обіймами та поцілунками.
На тлі відмови короля Чарльза побачитися з рідним сином принцом Гаррі, який днями відвідав Лондон, шанувальники обговорюють нещодавнє фото монарха з його племінницею Зарою Тіндалл.
Дочка принцеси Анни була зазнімкована в обіймах короля Чарльза в третій день Королівської Віндзорської кінної виставки у Віндзорському замку, яку відвідав монарх. На знімку видно, як Зара тепло вітає свого дядька, обіймає його і цілує в щоку, а також щось говорить королю.
Очевидно, племінниця Чарльза цікавилася як його здоров'я (король проходить лікування від раку), а також вітала його з поверненням до повноцінної роботи (лікарі дозволили Чарльзу відвідувати публічні заходи).
Тим часом Чарльз не знайшов можливості зустрітися зі своїм молодшим сином Гаррі, який просив про зустріч за місяць до свого візиту, і ця тема зараз активно обговорюється в британській пресі. Вже назвали і справжню причину, чому зустріч Гаррі та Чарльза не відбулася.
Нагадаємо, герцог Сассекський приїжджав до Лондона на службу на честь 10-річчя "Ігор нескорених" і в соборі Святого Павла його підтримала родина принцеси Діани.
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