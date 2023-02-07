Це так мило: як королева Єлизавета II годувала слониху бананом

У житті королеви Єлизавети II було багато цікавих моментів. Деякі з них були зазнімковані на камеру.
Нам попався один зі знімків, на якому монархиня заскочена в компанії свого чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького. Кадр примітний тим, що королева годує слониху Донну бананом. Слониха забирає його хоботом із рук Її Величності.
Стоїть Єлизавета II дуже близько до 7-річної Донни, азіатської слонихи, під час відкриття нового Центру догляду за слонами в ZSL Whipsnade Зоопарку в Данстейблі.
Фото було зроблено у квітні 2017 року, того року принц Філіп якраз вирішив скласти із себе королівські повноваження та вийти на пенсію.
Історія замовчує чи любила королева слонів, але нам достеменно відомо про її любов до собак породи коргі та коней. Нещодавно ми показували вам, як витончено Єлизавета II трималася в сідлі навіть, коли була вже в похилому віці.
Читайте також: