Це так мило: як королева Єлизавета II годувала слониху бананом

У житті королеви Єлизавети II було багато цікавих моментів. Деякі з них були зазнімковані на камеру.

Нам попався один зі знімків, на якому монархиня заскочена в компанії свого чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького. Кадр примітний тим, що королева годує слониху Донну бананом. Слониха забирає його хоботом із рук Її Величності.

Стоїть Єлизавета II дуже близько до 7-річної Донни, азіатської слонихи, під час відкриття нового Центру догляду за слонами в ZSL Whipsnade Зоопарку в Данстейблі.

Фото було зроблено у квітні 2017 року, того року принц Філіп якраз вирішив скласти із себе королівські повноваження та вийти на пенсію.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Getty Images

Історія замовчує чи любила королева слонів, але нам достеменно відомо про її любов до собак породи коргі та коней. Нещодавно ми показували вам, як витончено Єлизавета II трималася в сідлі навіть, коли була вже в похилому віці.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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