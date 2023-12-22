Це так мило: якими подарунками король Чарльз III тішить свій персонал

Королівська родина відома тим, що обмінюється не дорогими, але кумедними подарунками на Різдво.

Колишній співробітник короля Чарльза Ґрант Гарролд розповів, які подарунки йому довелося отримувати від Чарльза. Зазвичай король розкладав подарунки по комірках у Гайгроуві, своєму будинку у Глостерширі.

Гайгроув-гаус / Фото: Getty Images

"Раніше у всіх нас були ці комірки, куди я отримував пошту вранці, і що він робив на Різдво, він залишав кумедні дрібниці у них", — розповів ексспівробітник монарха. "Одного разу він залишив банку з лососем, а вдруге я отримав подрібнювач для солі та перцю, обгорнутий стрічкою".

Грант розповів, що королівському персоналу дуже сподобалося одержувати різдвяні листівки від членів королівської родини.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"На Різдво ми завжди отримували знамениту різдвяну листівку. До того, як він одружився з королевою-консортом, я пам'ятаю, як отримував різдвяні листівки від нього, Вільяма та Гаррі, і це завжди було особливим", — згадує пан Гарролд, пише express.

Тепер, коли Чарльз став королем, він, ймовірно, організує подарунки ще більшої кількості співробітників. До речі, покійна королева Єлизавета II купувала понад 600 подарунків для своїх співробітників.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, якими подарунками потішать на Різдво Кейт та Вільям Уельські своїх дітей.

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