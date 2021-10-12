Це так мило: Юлія Тимошенко на запаморочливих підборах присіла попестити котика

Лідерка партії "Батьківщина" під час робочої поїздки продемонструвала свою любов до тварин.
Юлія Тимошенко з робочим візитом відвідала Сумську область. Звідти нардепка опублікувала фото у своєму Instagram.
Юлія Володимирівна постала в елегантному чорному пальті, білій сорочці, чорних капронових колготах та чорній спідниці довжини міді. Її аутфіт доповнили чорні туфлі на запаморочливих підборах.
Улюблена зачіска з низьким хвостом, оптичні окуляри у вишуканій оправі і лаконічні сережки завершили ефектний образ нардепки.
На Сумщині пані Тимошенко зустріли не лише місцеві жителі, а й котик. Політикиня навіть присіла, щоб його попестити. Котику такі любощі від народної депутатки дуже сподобалися.
"Були на селі. Гладили котиків", - підписала світлину Тимошенко.
Цікаво, чи має Юлія Володимирівна домашніх улюбленців?
Нагадаємо, нещодавно Тимошенко похизувалася у стінах парламенту ефектним луком в обтислій сукні з білим коміром та манжетами.
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