Це так мило: Юлія Тимошенко на запаморочливих підборах присіла попестити котика

Це так мило: Юлія Тимошенко на запаморочливих підборах присіла попестити котика

Лідерка партії "Батьківщина" під час робочої поїздки продемонструвала свою любов до тварин.

Юлія Тимошенко з робочим візитом відвідала Сумську область. Звідти нардепка опублікувала фото у своєму Instagram.

Юлія Володимирівна постала в елегантному чорному пальті, білій сорочці, чорних капронових колготах та чорній спідниці довжини міді. Її аутфіт доповнили чорні туфлі на запаморочливих підборах.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

Улюблена зачіска з низьким хвостом, оптичні окуляри у вишуканій оправі і лаконічні сережки завершили ефектний образ нардепки.

На Сумщині пані Тимошенко зустріли не лише місцеві жителі, а й котик. Політикиня навіть присіла, щоб його попестити. Котику такі любощі від народної депутатки дуже сподобалися.

"Були на селі. Гладили котиків", - підписала світлину Тимошенко.

Цікаво, чи має Юлія Володимирівна домашніх улюбленців?

Нагадаємо, нещодавно Тимошенко похизувалася у стінах парламенту ефектним луком в обтислій сукні з білим коміром та манжетами.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

Читайте також:

У сукні із золотими ґудзиками та у вишуканих окулярах: Юлія Тимошенко показала нове фото в Instagram

Сходила до театру: донька Юлії Тимошенко у короткій сукні продемонструвала татуювання

На тлі рожевих кульок і троянд: щаслива Юлія Тимошенко показала романтичне фото з чоловіком

Зачіски Юлії Тимошенко (34 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання