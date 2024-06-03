Це так зворушливо: брат Кейт Міддлтон показав сімейне відео

37-річний Джеймс Міддлтон опублікував кілька фотографій та відео, де його дружина Алізе зображена сидячи на траві з маленьким сином Ініго та кількома домашніми вихованцями родини.

"Я б хотів, щоб такі моменти тривали вічно", — підписав кадри Джеймс і додав смайлик із серцем та відбитком лапи. "Цей особливий момент стався завдяки Еллі. Дозвольте мені пояснити: Алізе, Ініго і всі собаки прийшли послухати, як я вперше говорю про мою книжку "Знайомтеся, Елла". Елла познайомила мене з Алізе, через кілька років ми одружилися, ще через рік з'явився Ініго. Вони з Еллою так і не зустрілися, але вона щохвилини з нами. Тому, якби не той момент… я не зміг би сфотографувати цей момент", - написав Джеймс.

Зазначимо, що собака на прізвисько Елла прожила довгі 15 років і померла від нетривалої хвороби, про що Джеймс публічно розповів у січні 2023 року. Цей собака-терапевтка допомогла йому впоратися з проблемами психічного здоров'я. А також надихнула його відкрити свій бізнес Ella & Co., щоб допомагати собакам ставати здоровішими та щасливішими.

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У Джеймса шість неймовірних собак: Зулу, Луна, Інка, Мейбл, Нала та Ісла. Декількох вихованців Джеймс подарував своїй сестрі Кейт. Їхнього першого кокер-спанієля Лупо Кейт та Вільям отримали, як подарунок на весілля. А після його смерті Джеймс подарував Уельським ще одну собаку на прізвисько Орла. Саме з нею для одного зі своїх портретних фото позувала дочка Уельських - принцеса Шарлотта.

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