Це так зворушливо: королева Камілла відправила незнайомці підбадьорливу листівку

Королева-консорт Камілла зворушила шанувальницю, коли особисто відповіла їй на листа, відправивши у відповідь листівку з малюнком короля Чарльза III.

Незнайомка на ім'я Емілі написала листа королеві Каміллі, в якому розповіла, що її дорога бабуся останнім часом дуже сумна. І Камілла вирішила особисто відповісти на листа.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Відповідь королеви-консортв написана на листівці, яку намалював король Чарльз III. Історією поділився користувач Twitter під ніком RoyalK90, але була опублікована тільки та сторона, де написана відповідь Камілли:

"Дорога місіс Сміт, Ваша онука Емілі розповіла мені, що ви перебуваєте в пригніченому настрої, тому я подумала, що ця листівка (намальована моїм чоловіком), можливо, вас трохи підбадьорить. Дуже сподіваюся на це. З найкращими побажаннями, Камілла R".

A family member recieved це wonderful hand written card from Camilla last week. pic.twitter.com/SYmXyEQeGZ — RoyalK90 (@RoyalK90) November 14, 2022

Мешканка Аллінгтона Лоїс Сміт була хвора на рак і проходила лікування наприкінці життя в госпісі Heart of Kent. 87-річна жінка також втратила свою доньку через хворобу у грудні минулого року, а інша її дочка, яка жила з розсіяним склерозом, померла у червні, пише kentonline.co.uk.

Онучка Лоїс Емілі завжди говорила з нею про отримання телеграми від королеви, коли їй виповнилося б 100 років. Проте, зрозумівши, що малоймовірно, що її бабуся доживе до знаменного дня народження, вона написала королеві-консорту Каміллі, пояснивши ситуацію і докладно описавши важкий рік, який випав на долю Лоїс.

У вівторок із Кларенс-хауса в Лондоні прийшла написана від руки листівка. Лоїс Сміт отримала послання від королеви Камілли і пішла з життя наприкінці минулого тижня. А її онука розповіла, що вона була дуже щасливою.

She made the local news ❤️ https://t.co/a7uNhKQQPV — RoyalK90 (@RoyalK90) November 15, 2022

Подруга родини Венді Болл розповіла: "Вона завжди мріяла отримати телеграму від королеви, але цього не сталося. Але потім вона отримала телеграму від королеви Камілли і перебуваючи в госпісі, почувалася наче королівська особа".

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