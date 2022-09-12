Вже є план: Меган і Гаррі хочуть, щоб їхні діти попрощалися з прабабусею королевою Єлизаветою II

Вихыдними новоспечені принц та принцеса Уельські, Кейт та Вільям разом із принцом Гаррі та його дружиною Меган вийшли до публіки біля Віндзорського замку, щоб привітати людей, які прийшли вшанувати пам'ять королеви Єлизавети II.

Принц і принцеса Уельські з принцом Гаррі та Меган / Фото: Associated Press

Це був перший спыльний вихід королівської четвірки за останні два роки. Востаннє ці дві пари разом з'являлися на публіці після Дня Співдружності 9 березня 2020 року.

У соцмережах, а зокрема в Tik Tok, було опубліковано відео, на якому знято, як принцеса Уельська, Кетрін спілкується з публікою. У відео ви можете почути, як емоційна Кейт ділиться з королівськими шанувальниками ніжними словами і розповідає про те, як її молодший син Луї сказав про свою прабабусю.

Маленький принц, який затьмарив усіх на святкуванні платинового ювілею королеви в червні, дізнавшись про смерть прабабусі, сказав: "Принаймні, бабуся зараз із прадідусем". І, за словами Кейт, ці слова звучали так мило.

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Під час розмови з людьми Кейт сказала, що нація у ці дні має бути хороброю. Повідомляється, що принц Вільям сам запросив брата Гаррі та його дружину Меган на цю прогулянку Віндзором, щоб продемонструвати людям, що у дні скорботи їхня родина залишається разом.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також стало відомо, що герцог та герцогиня Сассекські планують зробити так, щоб їхні діти – Арчі та Лілібет – були присутні на прощанні зі своєю прабабусею королевою. Їх може привезти мама Меган – Доріа – якраз до 19 вересня, але інформація вимагає підтвердження. Нагадаємо, з Лілібет королева Єлизавета II познайомилася у червні, коли дівчинка святкувала перший день народження, а її прабабуся - 70-річчя царювання на троні. Нагадаємо, ім'ям Лілібет принцесу Єлизавету називали рідні у дитинстві, а також її дорогий чоловік Філіп.

Лілібет і маленька принцеса Єлизавета

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