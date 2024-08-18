Це трохи дивно: у Сари Фергюсон є улюблена сумка із зображенням її дочок-принцес

Горда мама так любить своїх дівчаток, що завжди "носить" із собою.
Сара Фергюсон, більш відома в народі як Фергі, просто обожнює двох своїх дочок — принцес Беатріс і Євгенію, яких народила у шлюбі з принцом Ендрю. Тому вона обзавелася оригінальною сумкою від Anya Hindmarch, зшитою на замовлення, де зображені її дівчатка.
Фотографія з принцесами чорно-біла і вони зображені ще досить юними. Схоже, що таким чином Сара тішиться можливості брати своїх дочок із собою, куди б вона не вирушила.
Сумку вона носить на різні заходи, але переважно використовує як шопер.
Також, найімовірніше, сумка двостороння і на ній зображено дві тографії принцес. Другий знімок також портретний, але зроблений трохи з іншого ракурсу.
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