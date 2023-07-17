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Це успіх: три українські комедії вийшли на Netflix

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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526
Час на прочитання
2 хв
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Це успіх: три українські комедії вийшли на Netflix

Стрічки "Сусідка", "Свінгери" та "Свінгери 2" доступні на найбільшій платформі для 19 країн Східної та Центральної Європи.

Від 12 липня на глобальній стримінговій платформі Netflix у доступі з'явилася романтична українська комедія "Сусідка", яка була у національному кінопрокаті від 29 грудня 2022 року.  

"Сусідка" – це класичний ромком, сповнений соковитого українського гумору від сценаристки Ірени Карпи, а також ліричних моментів, влучно зіграних Ксенією Мішиною та Артемієм Єгоровим. В основі сюжету – карколомна історія стосунків безвідповідального затятого холостяка, який готовий на будь-яку авантюру заради розваги, і розсудливої вчительки музики – матері-одиначки, для якої на першому місці в житті – сімейні цінності та діти. Герої були вірні своїм принципам до доленосного повороту подій, який кардинально змінює їхні життя.

Артемій Єгоров і Ксенія Мішина/Фото B&H film distribution / ©
Артемій Єгоров і Ксенія Мішина/Фото B&H film distribution
Ксенія Мішина та Артемій Єгоров/ Фото B&H film distribution / ©
Ксенія Мішина та Артемій Єгоров/ Фото B&H film distribution

Також із травня на найбільшій стримінговій платформі світу доступні ще дві комедійні стрічки – "Свінгери" та "Свінгери 2", які свого часу були хітами всеукраїнського кінопрокату та телепоказу.

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За сюжетом фільму "Свінгери", три пари, які поглинув побут та рутинні обов’язки, а пристрасть у стосунках помітно послабшала, хочуть відновити почуття у незвичний спосіб. Що ж трапиться, якщо доля подарує їм шанс на деякий час отримати бажане?

Оля Полякова і Дзідзьо під час знімань
Оля Полякова і Дзідзьо під час знімань "Свінгерів"

Тепер українські комедії від студії F Films є доступними у 19-ти країнах Східної і Центральної Європи на платформі Netflix.

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Дата публікації
Перегляди
526
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