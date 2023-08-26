Це в Італії: королева Максима та король Віллем-Олександр розкрили назву нового навчального закладу доньки

Королівський палац Нідерландів поділився у соцмережах новою фотографією 16-річної принцеси Аріани – молодшої з трьох дочок короля Віллема-Олександра та королеви Максими.

Також палац повідомив, що принцеса прибула до Італії, щоб розпочати навчання у програмі Міжнародного бакалаврату, яка передбачає дворічну освіту у United World College Adriatic. Аріана пройде шість факультативних курсів з шести різних дисциплін. Якщо принцесі це вдасться, вона отримає міжнародний бакалавр.

Торік принцеса Аріана закінчила 4-й клас гімназії Christelijk Gymnasium Sorghvliet у Гаазі.

На знімку, опублікованому сім'єю, дівчина стоїть на тлі університету. На Аріані смугаста майка та широкі білі штани. Шию дівчина прикрасила ланцюжком, у руці тримала кофту, а на плечі у неї висіла сумка-шопер.

Період шкільного навчання принцес нідерландської королівської родини приватний — король та королева попросили ЗМІ поважати приватне життя їхніх дочок, тому, ймовірно, будь-які подробиці щодо успіхів, навчання та життя дівчини в Італії будуть доступні лише з дозволу сім'ї.

Читайте також:

Красиві образи королеви Максими (30 фото)