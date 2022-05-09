"Це великий вчинок з її боку": Олена Зеленська розповіла про зустріч із першою леді США і показала нові фото

"Це великий вчинок з її боку": Олена Зеленська розповіла про зустріч із першою леді США і показала нові фото

Перша леді України поділилася враженнями про зустріч із Джилл Байден.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram допис про приїзд першої леді США Джилл Байден до України. У День матері, 8 травня, пані Байден відвідала Ужгород, де зустрілася із Оленою Зеленською та з дітьми і жінками, яким довелося залишити свої домівки через бойові дії.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Instagram Олени Зеленської

"Давно хотіла особисто сказати: "Дякую за підтримку". І ось перша леді США Джилл Байден @flotus – в Україні, в Ужгороді!

Це великий вчинок з її боку, адже кожен, хто приїздить зараз в Україну, не може почуватися у стовідсотковій безпеці. Як і кожен з нас. В Україні немає зараз безпечного місця. Буквально напередодні – страшна новина: росіяни скинули авіабомбу на школу в Білогорівці на Луганщині. Загинуло 60 людей… Одні з перших слів Джилл були про них.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Instagram Олени Зеленської

І все-таки Ужгород – наш тил: саме тут, у найбільшому хабі Закарпаття, знайшли прихисток і порятунок тисячі переселенців зі Східної України – матусь і дітей", - написала дружина президента.

Перша леді відвідали переселенців із Чернігова, Київщини, Кривого Рогу та інших міст, які наразі мешкають у місцевій школі.

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Джилл Байден / Instagram Олени Зеленської

"Щоб знайти безпеку та спокій, вони їхали багато годин. А до того понад місяць витримали під щоденними російськими обстрілами…

Сьогодні вони усміхалися разом із нами, але можна уявити, що відбувається в їхніх душах", - додала Олена.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Instagram Олени Зеленської

Пані Зеленська також поділилася з Байден деталями нового проєкту – національної програми психологічної допомоги.

"Бо кожен українець нині зазнав психологічної травми – в окупації, у вимушеній еміграції, під обстрілами, втрачаючи близьких. Плачучи й нервуючи щодня. І таку саму невидиму травму, на додачу до фізичних ран, дістають і наші захисники.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Instagram Олени Зеленської

Отже, хочемо просити американських колег поділитися досвідом. У США – потужна програма відновлення після посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Джилл погодилася, що це важливо. До візиту в Україну вона вже встигла поспілкуватися з українськими жінками в Румунії та Словаччині. І найчастіше чула від них питання, чому Путін хоче їх убити…

Мабуть, весь світ не здатний на це відповісти. Але що ми можемо – то це заохотити людей жити попри всі замахи на їхні життя й довести їм, наскільки вони безцінні", - зазначила Зеленська

Олена Зеленська і Джилл Байден / Instagram Олени Зеленської

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